شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو مرتضى لـ«النواب»: هل التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا لرئيس الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم النادي الأهلي شكوى جديدة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسؤاله للمرة الرابعة فى بيان رسمي : لماذا الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق.

وتابع الأهلي: «رئيس الزمالك لم تتم محاسبته بالقانون عن تجاوزاته واتهاماته الباطلة وأكاذيبه بحق النادي الأهلي ومسئوليه، فضلًا عن أسلوب السب والشتم والخوض في الأعراض الذي ينتهجه على شاشة قناة ناديه دون حسيب أو رقيب بحسب بيان رسمي للنادي اليوم الأحد».

وقال الأهلي في بيانه: «تزامنت شكوى النادي مع مئات البلاغات التي تم تقديمها ضد رئيس الزمالك من الذين يتجاوز في حقهم بصفة يومية، وتذهب بلاغاتهم أدراج الرياح، بسبب الحصانة البرلمانية التي حطمت كل آليات تنفيذ القانون».

ووجه الأهلي عدداً من الأسئلة لرئيس مجلس الشعب جاءت كالتالي: «لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟ لماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟ هل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟

هل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟ كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟».

وطالب النادي في ختام شكواه بقرارات عاجلة وإنصاف القانون وحماية أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب هذا ويشتم ذاك، دون رادع من أي جهة.

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