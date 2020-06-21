شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب محمد صلاح.. التعادل السلبي يحسم «ديربي الميرسيسايد» بين ايفرتون وليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أنتهت مباراة ايفرتون وليفربول، «ديربي الميرسيسايد» بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك في اطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجلس النجم المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول، منذ البداية ولم يشارك في المباراة رغم اجراء يورجن كلوب المدير الفني للريدز تغييراته الخمسة.
المباراة تعتبر هي الظهور الرسمي الأول للريدز بعد توقف النشاط بسبب ظهور فيروس كورونا، حيث يطمح النادي الإنجليزي لضمان التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 سنة.
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة على صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثاني عشر بـ38 نقطة.
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