شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: مصطفى محمد مش هداف ومروان محسن لا يصلح لهجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلى والمصرى وبتروجت السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو الأفضل في مصر ولاعب هجام ولكنه ليس هدافا.

وقال علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس1: "إن طرق اللعب صعبت من فرص المهاجمين في مصر، مؤكدا أن مصطفى محمد مهاجم مصر الأول حاليا ولكن مش هداف ، والظروف خدمته بره الزمالك علشان كدة بقى مهاجم مصر، ولو كان فضل في الأبيض مكنش هياخد فرصة لأ ن المهاجم الأفريقي هو اللى بيلعب علشان مدفوع فيه فلوس كتير".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "أن مروان محسن لا يستحق أن يكون مهاجم الأهلى بعد عماد متعب وأحمد بلال وأنا، وأزارو أفضل منه بكتير لأنه من المهاجمين الجامدين جدا ومش هيتعوض لأنه بيخلق لنفسه فرص كتير ويضع ضغط رهيب على المنافسين ولكنه ليس هداف".

وأوضح نجم الأهلى السابق: أن تجربة فايلر حتى الآن مع الأهلى عادية ومنتظرين تحقيق بطولة أفريقيا، لأنه حتى الآن لا يمكن أن نقيمه ولم يغير أي شيء في الأهلى ومفيش مشكلة يمشى.

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وتابع نجم الاهلى السابق: أن تحقيق الفوز في 16 مباريات في الدورى طبيعى من الأهلى، ولم أرى أي تغيير كبير في طريقة اللعب، ومواجهة صن داونز ذهابا وإيابا في بطولة أفريقيا هي الأفضل لفايلر حتى الآن، على الرغم من التأهل بصعوبة أمام الهلال السودانى.

وأوضح علاء إبراهيم، أن الأهلى والزمالك أفضل تعاقدات وتقييم المدرب يكون في بطولة أفريقيا، وهو ما يجعل كارتيرون متميز وناجح بكل المقاييس، والدليل شغله في وادى دجلة ومازيمبى والزمالك.

وأكد علاء إبراهيم، "أنه فضل الأهلى عن الزمالك والإسماعيلى والمصرى، بعدما تألقت في صفوف المنيا، والألمانى هولمان هو من طلبنى للأهلى ولكن هرب قبل نهاية الموسم، وجاء تسوبيل الذى رفض التعاقد قبل أن يرانى في مباراة المنيا أمام الأهلى، والحمد لله سجلت هدفا وقدمت مستوى كبير أمام الأهلى، لذلك اقتنع بى ووقعت 5 سنوات مقابل 50 ألفا في الموسم عام 1998".