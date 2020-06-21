شكرا لقرائتكم خالد الغندور : معكم قريبا بتقدير واحترام للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك شكر لجميع من ساندوه في ازمته الأخيرة بإصابة ابنته بفيروس كورونا، معلنا عودته قريبا لممارسة عمله بانتظام

e8f9f446-2476-4992-8429-ce3e858e52e0 وكتب خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي موقع التواص الاجتماعي " فيس بوك " : ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة

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