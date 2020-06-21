شكرا لقرائتكم أحمد مهدي: من يضمن سلامة اللاعبين بعد عودتهم للمنازل من مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد أحمد مهدي مدير الكرة في الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش أن المسحة الحالية لا تضمن عدم اصابة اللاعبين بكورونا، وأضاف أحمد مهدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "من يضمن سلامة اللاعب بعد عودته للمنزل،خاصة وأنهم تركوا النادي وعادوا الى حياتهم الخاصة بعد انتهاء المسحة.

وقال مدير الكرة في طلائع الجيش: "الأندية بحاجة الى وقت وقرارات تساعدنا على عودة الدوري بشكل سليم، خاصة وأن الأمور حتى الآن لم تتضح بالشكل الذي يدفعا للطمأنينة".

وتحدث أحمد مهدي في ختام حديثه: "احنا مش ضد عودة الدوري لكن هناك تساؤلات تحتاج الى اجابة من جانب اتحاد الكرة حتى لا نواجه خطر التوقف مجدداً لأي سبب".