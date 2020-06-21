شكرا لقرائتكم خالد مهدي: الإنتاج يعود للتدريبات السبت المقبل بعد إنهاء المسحة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي أن ناديه سيعود للتدريبات الجماعية السبت المقبل عقب انتهاء المسحات الخاصة بالإطمئنان على اللاعبين بشكل نهائي.

وقال خالد مهدي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "اللاعبين قاموا اليوم بعمل المسحة الأولى ومن المقرر أن يتم الثانية يوم الخميس على أن يحصل الجميع على راحة يوم الجمعة قلب خوض التدريبات الجماعية بداية من السبت المقبل".

أضاف خالد مهدي: "الدولة لن تمانع في تأجيل الدوري أو إلغائه حال التأكد من وجود صعوبات"، قائلا: "نعمل اللى علينا في الكورة ولما تظهر المشكلات أكيد الدولة هاتكون معانا في القرار".

وأجري اليوم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني بقيادة مختار مختار والجهاز الإداري مسحة كورونا استعدادا لعودة التدريبات بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضي ، وتوافد اللاعبين على مقر النادى وسط الاجراءات الاحترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة .

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى للإستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدوري ، وقال عامر أنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الاعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

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فى وقت سابق ، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".

وتابع أشرف عامر، "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية بأن الأندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية، وأنه لن تكون هناك معسكرات طويلة لاستنئاف مباريات الدورى، كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لأن كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".