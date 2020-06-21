شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: بداية دوري جديد أفضل ولابد من إعلان موعد البطولة قبل بدء الإعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندر،ي أنه كان يتمنى عودة دوري جديد بدلاً من استكمال مشوار المسابقة الحالية بسبب صعوبة المشوار حتى نهاية الموسم المقبل.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "الاتحاد السكندري وسموحة سيجريان المسحة الطبية غداً".

تابع مدرب سموحة: "أتوقع حدوث اصابات في الدوري حال الاعتماد على شهر واحد في الاعداد فقط قبل انطلاق البطولة".

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وقال حمادة صدقي: "لابد من اعلان موعد عودة الدوري رسميا حتى يتم وضع خطة الاعداد بالشكل اللازم".

وأوضح حمادة صدقي: "رأي الشخصي عودة الدوري صعبة على اللاعبين".

واختتم حمادة صدقي: "لدينا اجتماع مع المدير الفني للجبلاية والبدري لمناقشة الأمور الفنية للدوري".