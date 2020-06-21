شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: بونفرير الأسوأ ورحيل جوزيه أضر بالأهلى وتعلمت من حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلى والمصرى وبتروجت السابق، أن الهولندي جو بونفرير مدرب الأهلى السابق هو أسوأ المدربين الذين تعاقد معهم الأهلى على مر تاريخه.

وقال علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس1: أن الهولندي جو بونفرير مدرب الأهلى السابق هو أسوأ المدربين الذين تعاقد معهم الأهلى على مر تاريخه، وكان بيحب ويكره وضعيف فنيا وبدانيا وكان بيفضل أحمد صلاح حسنى ومحمد فضل عنى على الرغم من أنى أنا اللى كنت بسجل أهداف أكثر وحريف عنهما".

وأوضح علاء إبراهيم: أن بونفرير طلب رحيلى من الأهلى ولكن هو اللى مشى، بس بعدما وقعت للمصرى لأنى حسيت أن بونفرير مكمل في الأهلى بعد الوصول لنهائى الكأس وخدنا البطولة من الإسماعيلى، واقترابه من الدورى لأنه لو كان فاز على إنبى كنا خدنا الدورى ولكن لم يحدث ورحل بعد المباراة بيومين، وطلب محمود الخطيب منى جلب العقود ولكن المصرى رفض، وعقدى مع المصرى طان 350 ألف جنيه في حين أعلى لاعب في الاهلى كان بياخد 200 ألف.

وأضاف نجم الأهلى السابق: كنت محظوظ جدا باللعب مع حسام حسن وتعلمت منه الكثير، لأنه كان عنده غيرة على نفسه وبيحب يجيب هو الأهداف وهى ما جعلته يستمر في الملاعب وإحنا بطلنا قبله مع أنه أكبر منى بـ10 سنوات، وأقول أن حسام حسن "أهلاوى" أكثر من أي حد ورحيلهما سببا هزة كبيرة في الأهلى.

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وتابع علاء إبراهيم: أن مانويل جوزيه أنقذ الأهلى وأعاده بعد رحيل النجوم في 2001 على الرغم من خسارة الدورى والكأس إلا أنه نجح في اقتناص بطولة أفريقيا والسوبر وكنت أتمنى بقاءه مع الفريق، واعتقد أنه لو بقى لما تأخر النادى خلال عامي 2002 و2003.

وأوضح نجم الأهلى السابق: أن تربيتى الصعيدية تمنعنى أن أطلب العمل في الأهلى، ومستعد أخدم الأحمر في أي مكان، وأتمنى أن يكون لى أي دور في الأهلى في يوم من الأيام.

وأضاف علاء إبراهيم: عندما أتولى تدريب أي نادى أضع بندا يسمح لى الرحيل للأهلى في أي وقت، وهناك لاعبون يهاجمون الزمالك علشان يشتغلوا في الأهلى وأنا أهلاوى أكثر منهم ولكنى لن أهاجم الزمالك لأنه نادى كبير، وهناك زملكاوية بتهاجم الأهلى علشان تشتغل في الزمالك، وحلمى طولان بيحب الزمالك أكثر منهم ولكنه بيحترم الأحمر".