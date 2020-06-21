شكرا لقرائتكم عمر صلاح: لم أغضب من اشراك صبحي في أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، أنه لم يغضب من اشراك زميله محمد صبحي على حسابه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تُوج بها المنتخب المصري.
وأضاف عمر صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بالطبع كنت أتمنى المشاركة ولكني لم أغضب من اشراك صبحي وأقدر قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب ومدرب الحراس أسامة عبدالكريم".
وأكمل:" هدفنا كان التتويج باللقب وبلوغ دورة طوكيو وهو ما حدث بالفعل".
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