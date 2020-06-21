شكرا لقرائتكم باسم مرسي: الوداد المغربى طلب ضمى بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي نجم الإنتاج الحربي حقيقة مفاوضات الوداد المغربي لضمه في الانتقالات القادمة، وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة:" بالفعل الوداد المغربي فتح خط مفاوضات مع نادى الإنتاج الحربي للحصول على خدماتى وهما مقتنعين بباسم بنسبة 100 %".

وأشار باسم مرسي، إلى أن لديه رغبة كبيرة في الانتقال إلى نادى الوداد المغربي ويعكف على دراسة العرض في الفترة الحالية.

ويأتي ذلك رغم أن سعيد الناصيري رئيس الوداد نفى في تصريحات صحفية اليوم تقديم عرض لباسم مرسي.

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وتابع باسم مرسي : "لا يزال يتبقى في عقدى موسما واحدا مع الإنتاج بخلاف الموسم الحالي، وبكل تأكيد أن سعيد بتجربتي الحالية تحت قيادة المدرب مختار مختار ولن أرحل سوى بموافقة إدارة النادي التي تقف بجانبي وتدعمني بشدة".

وشارك صاحب الـ28 عاماً مع الإنتاج الحربي هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري وتمكن من تسجيل هدفين.