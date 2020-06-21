شكرا لقرائتكم الدكتور محمود سامي ضحية الكورونا: أعشق الزمالك.. وأتمنى استعادة بصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره مؤخراً، أن تتحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة ويستعيد بصره من جديد. Advertisements وأضاف سامي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" خلال أسبوعين ستظهر نتيجة الفصحوصات الطبية وأتمنى استعادة بصري". وواصل:" أنا عاشقاً للزمالك وأشجع النادي الأبيض منذ جيل الثمانينات وأساند وأدعم الفريق بشكل دائم".

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