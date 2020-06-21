شكرا لقرائتكم حسام عاشور: "عمر الرجالة ما تبيع الرجالة ويابخت اللي معاه راجل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسام عاشور لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، الذى ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى، رسالة غامضة، لم يُحدد من المقصود منها، حيث قال عاشور عبر صفحته الرسمية على انستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع الرجالة، واسأل الرجالة اللى اتعاملت معاه، ويابخت اللي معاه راجل".



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ولم يحضر عاشور لمقر النادى الأهلى صباح اليوم، للخضوع للفحوصات، نظرًا لعدم إبلاغه ضمن مجموعة اللاعبين الذين حضروا للخضوع لتلك التحاليل.

وظهر حسام الذى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بعدما رفض النادى الأحمر تجديد عقده، بـ"نيو لوك" بعد أزمته الأخيرة مع مسئولو القلعة الحمراء، حيث قام اللاعب بإطلاق لحيته.

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وكان عرضًا من أحد أندية الوسط فى الدورى الإماراتى أنضم لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، الذى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بعدما رفض الأهلى تجديد عقده، كما فشلت محاولات إقامة مباراة اعتزال للاعب، بعدما ظهر فى أحد الفيديوهات يُهاجم إدارة ناديه بدعوى تأخرها فى إقامة مباراة اعتزاله وهو ما نفاه مسئولو النادى،

وأعلن حسام عاشور مؤخرًا تراجعه عن قرار الإعتزال، مؤكداً أنه سيُكمل مشواره الكروى، وكشف عن تلقيه عروضاً من البرتغال والسعودية قبل أن يتلقى عرضاً ثالثاً من الدورى الإماراتى عبر أحد وكلاء اللاعبين.

مسئولو الأهلى قرروا تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائى الفريق حسام عاشور والنيجيرى جونيور أجاى من راتب شهر يونيو، الذى سيتم صرفه أواخر الشهر الجارى، بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام، قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم النيجيرى جونيور أجاى بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وعاقب سيد عبد الحفيظ أجاى بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادى المتعارف عليها فى هذا الشأن، خاصة أن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التليفزيونى والتصريح لوسائل الإعلام.

وقرر سيد عبد الحفيظ أيضاً توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.