شكرا لقرائتكم أسامة عبد الكريم: نسبة المشاركات كانت الفيصل في الدفع بمحمد صبحي في أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد عبد الكريم خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في البداية استبعدنا محمود جاد حارس انبي بعد واقعة تعديه على حارس منتخب هولندا في احدى المباريات الودية".

وأضاف:" نسبة مشاركات الحراس كانت الفيصل في اشراك محمد صبحي أساسياً خلال منافسات أمم أفريقا على الرغم من كونه الأصغر سناً".