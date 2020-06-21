الانتاج الحربى يجري المسحة الاولى للاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري

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جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن لاعبي الفريق أجرو المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والأمور تسير بشكل جيد بحضور جميع لاعبي الفريق وان ناديه سينفذ التعليمات مؤكدا انه فى حال حدوث ضرر لا قدر الله الدولة سيكون لها دور فى ايقاف هذا الضرر .
وقال مهدي فى تصريحات لقناة أون تايم ىسبورت 2 ان المسحة الطبية الثانية للاعبي الانتاج الحربي ستكون يوم الخميس المقبل فى تعاون مع مسئولي اتحاد الكرة الذين قاموا بارسال اللجنة الطبية التى قامت بالدور الأكمل.
وأضاف أن الجهاز الفني حدد يوم السبت المقبل موعدا لخوض اول مران للفريق بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات فى اطار عودة النشاط الرياضى والتى من خلالها سيكون الدورى الممتاز منتظرين جدول المسابقة
وكان لاعبو الإنتاج الحربى قد توافدو توافد على مقر النادى صباح اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة وخضعوا للمسحة الطبية .
وكان اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى قد لجأ للاستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدورى، وقال عامر إنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الإعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.
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