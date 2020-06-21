شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: فيه لاعيبه بتهاجم الزمالك علشان تشتغل في الأهلى والعكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلى والمصرى وبتروجت السابق، أن تربيته الصعيدية تمنعه من طلب العمل في الأهلى، ونفسى أخدم النادى في أي دور.

وقال علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس1: أن تربيتى الصعيدية تمنعنى أن أطلب العمل في الأهلى، ومستعد أخدم الأحمر في أي مكان، وأتمنى أن يكون لى أي دور في الأهلى في يوم من الأيام.

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وأضاف علاء إبراهيم: عندما أتولى تدريب أي نادى أضع بندا يسمح لى الرحيل للأهلى في أي وقت، وهناك لاعبون يهاجمون الزمالك علشان يشتغلوا في الأهلى وأنا أهلاوى أكثر منهم ولكنى لن أهاجم الزمالك لأنه نادى كبير، وهناك زملكاوية بتهاجم الأهلى علشان تشتغل في الزمالك، وحلمى طولان بيحب الزمالك أكثر منهم ولكنه بيحترم الأحمر".

وأوضح علاء إبراهيم: "أن طرق اللعب صعبت من فرص المهاجمين في مصر، مؤكدا أن مصطفى محمد مهاجم مصر الأول حاليا ولكن مش هداف ، والظروف خدمته بره الزمالك علشان كدة بقى مهاجم مصر، ولو كان فضل في الأبيض مكنش هياخد فرصة لأ ن المهاجم الأفريقي هو اللى بيلعب علشان مدفوع فيه فلوس كتير".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "أن مروان محسن لا يستحق أن يكون مهاجم الأهلى بعد عماد متعب وأحمد بلال وأنا، وأزارو أفضل منه بكتير لأنه من المهاجمين الجامدين جدا ومش هيتعوض لأنه بيخلق لنفسه فرص كتير ويضع ضغط رهيب على المنافسين ولكنه ليس هداف".