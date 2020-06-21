شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: الزمالك فاوضنى 3 مرات ولم أكن محظوظا مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلى والمصرى وبتروجت السابق، أن نادى الزمالك فاوضه 3 مرات خلال مسيرته الكروية مع المنيا والمصرى وبتروجت.

وقال علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس1: أن الزمالك حاول ضمى 3 مرات خلال مسيرتى، أول مرة عندما كنت في المنيا وفضلت الأهلى، والمرة الثانى مع المصرى ولكن خلافات المصرى والزمالك منعتنى من الانتقال والمرة الأخيرة مع بتروجت ولم تنجح المفاوضات لأنى فضل العمل في البترول.

وأضاف علاء إبراهيم، لم أكن محظوظا مع المنتخب ولعبت 5 مباريات فقط، والجوهرى ضمنى في 1998، ولكن لم أشارك لأنه كان يفضل تثبيت التشكيل واللعب بنجوم كبار مثل عبد الستار صبرى وحازم إمام وحسام حسن، وحسن شحاتة ضمنى في البطولة العربية وكل اللاعبين شاركت بما فيهم حراس المرمى إلا أنا مش عارف ليه".

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وأوضح علاء إبراهيم: أن الهولندي جو بونفرير مدرب الأهلى السابق هو أسوأ المدربين الذين تعاقد معهم الأهلى على مر تاريخه، وكان بيحب ويكره وضعيف فنيا وبدانيا وكان بيفضل أحمد صلاح حسنى ومحمد فضل عنى على الرغم من أنى أنا اللى كنت بسجل أهداف أكثر وحريف عنهما".

وأوضح علاء إبراهيم: أن بونفرير طلب رحيلى من الأهلى ولكن هو اللى مشى، بس بعدما وقعت للمصرى لأنى حسيت أن بونفرير مكمل في الأهلى بعد الوصول لنهائى الكأس وخدنا البطولة من الإسماعيلى، واقترابه من الدورى لأنه لو كان فاز على إنبى كنا خدنا الدورى ولكن لم يحدث ورحل بعد المباراة بيومين، وطلب محمود الخطيب منى جلب العقود ولكن المصرى رفض، وعقدى مع المصرى طان 350 ألف جنيه في حين أعلى لاعب في الاهلى كان بياخد 200 ألف.

وأضاف نجم الأهلى السابق: كنت محظوظ جدا باللعب مع حسام حسن وتعلمت منه الكثير، لأنه كان عنده غيرة على نفسه وبيحب يجيب هو الأهداف وهى ما جعلته يستمر في الملاعب وإحنا بطلنا قبله مع أنه أكبر منى بـ10 سنوات، وأقول أن حسام حسن "أهلاوى" أكثر من أي حد ورحيلهما سببا هزة كبيرة في الأهلى.