شكرا لقرائتكم نيوكاسل يهزم ضيفه شيفيلد بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز آلان سان-ماكسيمين ومات ريتشي وجويلينتون الشباك ليفوز نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه شيفيلد يونايتد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ولم يصنع الفريق الضيف الكثير من الفرص باستاد سانت جيمس بارك وطُرد مدافعه جون إيغان بعد الاستراحة مباشرة عقب حصوله على الإنذار الثاني.

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وحصل إيغان، الذي سبق إنذاره بعد شجار مع جويلينتون بسبب قرار تسلل في الشوط الأول، على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد المهاجم البرازيلي ليطرده الحكم ديفيد كوت.

واستغل نيوكاسل حالة الطرد وسيطر على المباراة، وبعدها أرسل ريتشي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى حولها سان-ماكسيمين بتسديدة منخفضة في المرمى في الدقيقة 55.

وضاعف ريتشي من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 69 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يحرز جويلينتون هدفه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.