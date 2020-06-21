بطولة إنكلترا: نيوكاسيل يوجه ضربة قوية لأحلام شيفيلد بدوري الابطال

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لندن: وجه نيوكاسل يونايتد ضربة قوية لاحلام شيفيلد يونايتد للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه عليه 3-صفر الاحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل الفرنسي الان سانت-ماكسيم (55) والاسكتلندي مات ريتشي (69) والبرازيلي جويلينتون (78) اهداف المباراة.

وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق أربع نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع حاليا الذي يلتقي لاحقا في مضيفه استون فيلا.

في المقابل، خطا نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الممتازة بعد ان رفع رصيده الى 38 نقطة في المركز الثاني عشر موقتا.

وهي المرة الأولى التي تهتز فيها شباك شيفيلد ثلاث مرات في مباراة واحدة خلال هذا الموسم، كما أنها الخسارة الأولى في مبارياته الست الأخيرة.

وقدم شيفيلد في الفترة التي سبقت تعليق البطولة في آذار/مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اداء مميزا، إذ لم يخسر سوى سبع مرات ضمن 29 مرحلة سابقة بعد صعوده مطلع الموسم الحالي من الدرجة الاولى.

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وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع شيفيلد الإيرلندي جون ايغان لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 53، بعد إنذار اول في الدقيقة 31 من الشوط الأول، إذ استغل نيوكاسل النقص العددي في صفوفه ليدك شباكه بثلاثية اهداف علما بان شيفيلد يعد صاحب ثاني أفضل خط دفاع في البطولة.

واستهل سان-ماكسيم أهداف فريقه مستغلا خطأ دفاعيا من الإيرلندي إيندا ستيفنس ليسدد كرة قوية ارتطمت بساق الحارس دين هندرسون وتابعت طريقها إلى المرمى (55).

ومن خطأ مشترك بين الدفاع والحارس رفع ريتشي النتيجة إلى 2-صفر، بعد تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء (69).

وحسم جويلينتون فوز فريقه 78 عندما تابع الكرة من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من زميله الباراغوياني ميغيل انخيل الميرون.

وكان شيفيلد استأنف منافسات الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين مع مضيفه استون فيلا والتي انتهت بالتعادل السلبي الاربعاء الماضي.

ويلعب لاحقا استون فيلا مع تشلسي، في حين يحل ليفربول المتصدر ضيفا على جاره إيفرتون في دربي "ميرسيسايد".