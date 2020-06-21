مباشر.. ريال سوسيداد 0 - 0 ريال مدريد.. الدوري الاسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد وريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني "الليجا". ويمتلك النادي الملكي فرصة لاعتلاء صدارة الليجا، في حالة فوزه على سوسيداد، حيث يقع الريال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما يقع سوسيداد في المركز السادس برصيد 47 نقطة. تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو - توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - خاميس رودريجيز - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما. وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة فور نهايتها..

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