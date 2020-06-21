عاشور يوضح لمصراوي سبب غيابه عن إجراء المسحة الطبية بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي أن الجهاز الفني أو الإداري للفريق لم يخطره بموعد التواجد في النادي من أجل إجراء المسحة الطبية.

وخضع لاعبو النادي الأهلي صباح اليوم الأحد، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة للمسحة الطبية الأولى وذلك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وقال عاشور في تصريح مقتضب ليلا كورة: "لم يخطرني أحد من الجهاز الفني أو الإداري بالنادي بموعد التواجد في النادي لإجراء المسحة الطبية، ولذلك لم أتواجد اليوم".

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وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء العرض المقدم لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم، بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا.

وقرر عاشور بعد ذلك عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ونشر حسام عاشور صورة له على "يخت" فى أحد البحار، بعد غيابه عن إجراء المسحة الطبية التي أجراها النادي الأهلي للاعبيه اليوم استعداداً لاستئناف المسابقة.