مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: الزمالك يرفض تحديد موعد المسحة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة رفض نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تحديد موعد خضوع لاعبي فريق الكرة للمسحة الطبيبة الأول الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا. وأكد المصدر والذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة الزمالك رفضت تحديد موعد اجراء المسحة. وأشار إلى أن اتحاد الكرة لا يزال ينتظر لمعرفة موقف الزمالك من اجراء المسحة. وأوضح، أن اتحاد الكرة قام بدوره وأرسل للزمالك أكثر من مرة ليبلغه بضرورة تحديد موعد اجراء المسحة الطبية على لاعبي الفريق والجهاز الفني. الجدير بالذكر أن لاعبي الأندية المصرية يخضعون لإجراء المسحات خلال الفترة الحالية، بداية من اليوم الأحد، استعدادًا لاستئناف المسابقات المصرية في نهاية يوليو المقبل.

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