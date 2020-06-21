أحمد العش: ما فعله الأهلي معي غريب على النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد العش مدافع الأهلي السابق بأنه لن يتحدث مجددًا بشأن قرار الأهلي بعدم تفعيل التعاقد معه في عهد حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي، لكنه وصف الأمر بـ"الغريب" على النادي.

وقال العش في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لن أتحدث عن هذا الأمر مجددًا لأنني من أبناء النادي وهو الذي صنع اسمي ولا أريد ذكر هذه التفاصيل مجددًا."

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وتابع: "كل ما حدث أنني أنهيت علاقتي مع وادي دجلة، ووقعت على التعاقد مع الأهلي وكنت سأتوجه إلى التدريبات في اليوم التالي فأبلغوني أنني لن أكون مع النادي."

وأضاف: "الأمر غريب على النادي ولم يحدث من قبل لأنني وقعت بمعرفة حسام البدري وسيد عبدالحفيظ، كما أن رئيس النادي محمود الخطيب تحدث إلى رئيس وادي دجلة ماجد سامي وكل شيء كان قد تم."

وواصل: "هذا القرار أثر على مسيرتي بشكل سيئ، لكن لن أفقد الأمل أنا الآن متواجد مع نادي أبو قير ولدي عروض من الدوري التونسي والدوري المصري أيضًا."