بدون صلاح.. ليفربول يفرط في التتويج المبكر بالبريميرليج بالتعادل أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرّط ليفربول في فرصة التتويج المبكر بالبريميرليج بعد التعادل السلبي أمام غريمه إيفرتون في لقاء أقيم على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ ليفربول على صدارته للدوري الإنجليزي ليصبح رصيد "الريدز" 83 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب هذه الجولة أمام بيرنلي غدًا الإثنين.

وكان يسعى ليفربول إلى تحقيق ست نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والذي غاب عن خزائن النادي لمدة ثلاثة عقود، إلا أن "الريدز" يحتاج إلى خمس نقاط.

طريق آخر أمام ليفربول وهو انتظار هدية من بيرنلي في لقاء الغد عندما يواجه مانشستر سيتي حيث في حال الفوز عليه مع فوز الليفر في مباراة كريستال بالاس المقبلة والتي ستقام الأربعاء المقبل يعني التتويج.

وشهدت تشكيلة ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء، بينما سيلعب بدلاً منه الدولي الياباني تاكومي مينامينو.

في المقابل، بعد تعادل إيفرتون ظل في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثالثة شهدت فرصة خطيرة من جانب أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي ريتشاليسون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مواطنه أليسون يبعد الكرة.

الدقيقة العاشرة رد ليفربول عن طريق مينامينو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

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وبعد نصف ساعة من بداية اللقاء حاول جويل ماتيب مدافع ليفربول أن يسجل لفريقه من كرة رأسية بعد عرضية من أرنولد تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

ليفربول عاد من جديد ليهدد مرمى إيفرتون وتحديدًا في الدقيقة 34 بعد كرة من ساديو ماني تصل لفيرمينو الذي يسدد كرة تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 41 من زمن أحداث الشوط الأول حاول ليفربول أن يزور شباك إيفرتون بكرة من ركلة حرة مباشرة عن طريق أرنولد لكن بيكفورد حارس "التوفيز" يتألق ويتصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق أجرى يورجن كلوب تبديلاً اضطراريًا بخروج جيمس ميلنر بسبب الإصابة ليشارك بدلاً منه جو جوميز.

وفي الدقيقة 73 اضطر من جديد يورجن كلوب لإجراء تبديل جديد بخروج ماتيب بسبب الإصابة ليحل بدلاً منه لوفرين.

أبرز فرص المباراة كانت في الدقيقة 80 بعدما كاد لاعب الوسط ديفيز أن يسجل هدف فريقه الأول لكن القائم يتدخل لتظل النتيجة سلبية.

ريتشاليسون نجم هجوم إيفرتون عاد من جديد ليهدد مرمى ليفربول بتصوية من أمام المرمى من جهة اليسار لكن أليسون يتألق ويبعد الكرة في الدقيقة 83.

فابينيو حاول أن يفتتح أهداف ليفربول في الدقيقة 92 من ركلة حرة مباشرة لكن بيكفورد يرتدي قفاز الإجادة ويبعد الكرة لركينة.

تشكيل إيفرتون: جوردان بيكفورد - شيموس كولمان - هولجيت - مايكل كين - لوكاس ديني - جوردون - أندري جوميز - دايفيز - أليكس إيوبي - كالفيرت لوين - ريتشاليسون.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكس أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا - مينامينو - ساديو ماني - فيرمينو.