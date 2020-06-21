مدير بطولة كأس العالم لليد: صالة 6 أكتوبر قرية رياضية متكاملة

أشاد حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، بتجهيزات مصر لاستضافة الحدث العالمي، مشيرًا أن صالة 6 أكتوبر تعد قرية رياضية متكاملة. وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " صالة 6 أكتوبر تعتبر قرية رياضية كاملة على أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو الإدارية" سبورتس: " صالة 6 أكتوبر تعتبر قرية رياضية كاملة على أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو الإدارية" وأضاف: " صالة 6 اكتوبر تضم فندقاً للاعبين وأماكن للاتحادين الدولي والمصري وأكاديمية للتدريب وملعباً فرعياً وصالة جيم". للاعبين وأماكن للاتحادين الدولي والمصري وأكاديمية للتدريب وملعباً فرعياً وصالة جيم". وأتم " بطولة كأس العالم المقبلة ستكون الأكبر في التاريخ من حيث عدد المنتخبات المشاركة". وتستضيف مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في شهر يناير من العام 2021 بمشاركة 32 منتخبًا.

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