فالنسيا يعبر أوساسونا بثنائية في الليجا

حقق فريق فالنسيا فوزاً على نظيره أوساسونا بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب المستايا، ضمن منافسات الجولة

30 للدوري الإسباني.وتمكن جونسالو من تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 12، قبل أن يضاعف رودريجو مورينو النتيجة لصالح فالنسيا عند الدقيقة 35.بتلك النتيجة ارتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة 46 في الترتيب الثامن بجدول الليجا، فيمات تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 35 في المركز الثاني عشر.