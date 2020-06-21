التعادل يحسم مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في إطار مواجهات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
شهد نصف اللقاء الأول سيطرة واضحة من الريدز الذي نجح في الاستحواذ على الكرة فيمعظم الأوقات وشن العديد من الهجمات على مرمى الخصم إلا أنه لم ينجح في هز الشباك.
وفي الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرًا، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وأهدر إيفرتون فرصة خطيرة كادت تمنحه النقاط الثلاث،وانتهت المباراة سلبية من دون أهداف.
شهدت المباراة تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رفض المدير الفني يورجن كلوب الدفع به بسبب عدم شفائه بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها .
ويحتاج ليفربول بعد التعادل في مباراة اليوم لـ5 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رسمي، من دون النظر لنتائج الفريق المنافسة.
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