مدير بطولة كأس العالم لليد يكشف مكان إقامة قرعة المونديال

كشف حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، عن مكان إقامة قرعة المونديال. وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، "متحف الحضارات سيستضيف قرعة مونديال العالم لليد". اليوم الأحد، "متحف الحضارات سيستضيف قرعة مونديال العالم لليد". وأضاف " نعمل على إقامة دورة دولية ودية لإعداد المنتخب وستقام على الصالات المستضيفة لكأس العالم لليد". المنتخب وستقام على الصالات المستضيفة لكأس العالم لليد". وتابع " بطولة إفريقيا للأندية ستقام على ملاعب المونديال". وأتم " اتفقت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد اجتماع أسبوعي للتنسيق بشأن مونديال اليد".

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