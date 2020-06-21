بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم 21-6-2020 في الدوري الإسباني

في مواجهة قوية بالليجا تقدم لكم بوابة الوفد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 21-6-2020 على ملعب انويتا في الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN

Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة المتصدر بينما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 47 نقطة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد اليوم ..