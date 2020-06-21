أتالانتا يفوز على ساسولو برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق أتالانتا فوزاً عريضاً على نظيره ساسولو برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الإيطالي.
افتتح أهداف المباراة لأتالانتا اللاعب ديمسيتي في الدقيقة 16، قبل أن
وعند الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الثاني تمكن مهدي مورابيا من تسجيل هدف ساسولو الوحيد، لينتهي اللقاء بتفوق أتالانتا برباعية لهدف.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 51 في الترتيب الرابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 32 في المركز الثاني عشر.
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