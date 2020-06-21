بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا اليوم 21-6-2020 في الدوري الإيطالي

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 21-6-2020 على ملعب ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة

الأولى لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإنتر ضد سامبدوريا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية،

الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم ماوريزيو مارياني .

يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بينما يخوض فريق سامبدوريا المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة .

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا ..