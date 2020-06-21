رودريجيز أساسياً مع ريـال مدريد أمام سوسيداد في مواجهة الليجا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد، تشكيل لاعبيه في مواجهة ريـال سوسيداد التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد جيمس رودريجيز ضمن اللاعبين الأساسيين، بعد فترة غياب طويلة، والمشاركة الأولى بعد استئناف منافسات

وضم تشكيل الريـال كل من ..

" كورتوا ، مارسيلو ، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، كروس ، كاسيميرو ، فالفيردي ، جيمس رودريجيز ، فينيسيوس ، كريم بنزيما".

ويخوض الريـال اللقاء محتلاً وصافة الليجا برصيد 62 نقطة. للدوري الإسباني.وشهد التشكيل تواجد جيمس رودريجيز ضمن اللاعبين الأساسيين، بعد فترة غياب طويلة، والمشاركة الأولى بعد استئناف منافسات الدوري الإسباني وضم تشكيل الريـال كل من .." كورتوا ، مارسيلو ، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، كروس ، كاسيميرو ، فالفيردي ، جيمس رودريجيز ، فينيسيوس ، كريم بنزيما".ويخوض الريـال اللقاء محتلاً وصافة الليجا برصيد 62 نقطة.

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