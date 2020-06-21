اتفق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الثنائي رمضان صبحي، وحارس المرمى شريف إكرامي، على إجراءالمسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غداً الإثنين.
غاب الثنائي عن إجراء المسحات الطبية للاعبي الفريق اليوم الأحد بعد الحصول على إذن من مدير الكرة.
وغاب أيضاً حسام عاشور لأزمة اعتزاله الأخيرة، وحسين الشحات لخضوعه لجراحة الفتاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد خضوع إكرامي ورمضان لمسحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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