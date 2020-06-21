الأهلي يحدد موعد خضوع إكرامي ورمضان لمسحة كورونا

اتفق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الثنائي رمضان صبحي، وحارس المرمى شريف إكرامي، على إجراء

المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غداً الإثنين.

غاب الثنائي عن إجراء المسحات الطبية للاعبي الفريق اليوم الأحد بعد الحصول على إذن من مدير الكرة.

وغاب أيضاً حسام عاشور لأزمة اعتزاله الأخيرة، وحسين الشحات لخضوعه لجراحة الفتاق.