وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي جراء فيروس كورونا

توفي نجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي صباح اليوم الأحد في العاصمة بغداد جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية عن تدهور حالة نجم أسود الرافدين السابق مجددا وعودته إلى مستشفى النعمان في بغداد بعد مغادرته له صباح الخميس، بعد انتكاسة وضعه الصحي بسبب الفيروس.

وكان من المؤمل أن يغادر أحمد راضي (56 عاما) عبر طائرة طبية خاصة إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال مراحل علاجه هناك بعد الحصول على موافقات رسمية من السلطات الأردنية لنقله إلى عمان حيث يقيم مع أسرته منذ سنوات عدة.

ودخل راضي في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

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ويحظى النجم العراقي بشعبية كبيرة لدى الأوساط الكروية في العراق والعالم العربي بعدما عرف كيف يشق طريق نجوميته منذ عقود عدة عبر مسيرة كروية كانت زاخرة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية، حتى أصبح واحدا من ألمع نجوم المنتخب العراقي وفريق الزوراء صاحب الجماهيرية الكبيرة.

فقد اختير عام 1988 أفضل لاعب في آسيا، وفي العام ذاته نال لقب هداف دورة كأس الخليج في السعودية، كما حصل على لقب هداف كأس العرب في الأردن. وحصل راضي على لقب لاعب القرن في العراق مع النجم الآخر حسين سعيد.

وشارك النجم العراقي في دورتين أولمبيتين، الأولى عام 1984 في لوس أنجلوس، والثانية في سول عام 1988، كما شارك في كأس العالم لكرة القدم في المكسيك عام 1986 وأحرز هدف منتخب بلاده الوحيد في البطولة وكان ضد بلجيكا.

المصدر: الجزيرة نت