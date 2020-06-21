رياضة | ليفربول يتعثر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل الريدز أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتعثر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل الريدز أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

وجاءت مباراة الليلة متوسطة من جانب الفريقين في ظل التوقف الطويل للبطولة الإنجليزية بسبب جائحة كورونا.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 83 في قمة البريمير ليج بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

ونستعرض هنا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع إيفرتون

المركز الأول: ليفربول برصيد 83 نقطة

المركز الثاني: مانشستر سيتي برصيد 60 نقطة

المركز الثالث: ليستر سيتي برصيد 54 نقطة

المركز الرابع: تشيلسي برصيد 51 نقطة

المركز الخامس: مانشستر يونايتد برصيد 46 نقطة

المركز السادس: ولفرهامبتون برصيد 46 نقطة

المركز السابع: شيفيلد يونايتد برصيد 44 نقطة

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المركز الثامن: توتنهام برصيد 42 نقطة

المركز التاسع: كريستال بالاس برصيد 42 نقطة

المركز العاشر: ارسنال برصيد 40 نقطة

المركز الحادي عشر: بيرنلي برصيد 39 نقطة

المركز الثاني عشر: إيفرتون برصيد 38 نقطة

المركز الثالث عشر: نيوكاسل برصيد 38 نقطة

المركز الرابع عشر: ساوثهامبتون برصيد 37 نقطة

المركز الخامس عشر: برايتون أند هاف ألبيون برصيد 32 نقطة

المركز السادس عشر:واتفورد برصيد برصيد 28 نقطة

المركز السابع عشر: وست هام برصيد 27 نقطة

المركز الثامن عشر: بورنموث برصيد 27 نقطة

المركز التاسع عشر: أستون فيلا برصيد 26 نقطة

المركز العشرون : نوريتش سيتي برصيد 21 نقطة