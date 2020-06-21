رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.

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خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - فينسيوس - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق برشلونة متصدر الترتيب.

وإليكم تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

الدقيقة الأولى: