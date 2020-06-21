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رياضة | التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام سوسيداد.. تغييرات بالجملة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام سوسيداد.. تغييرات بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

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خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - فينسيوس - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق متصدر الترتيب.

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