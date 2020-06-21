رياضة | كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سامبدوريا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سامبدوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سامبدوريا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : هاندانوفيتش. Advertisements خط الدفاع : باستوني - دي فراي - سكرينيار. خط الوسط : اشلي يونج - باريلا - جاليارديني - كاندريفا - كريستيان ايريكسن. خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو. ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 54 نقطة.

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