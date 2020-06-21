رياضة | انتهت.. مباراة ليفربول 0-0 إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتهت.. مباراة ليفربول 0-0 إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، مواجهة ليفربول مع نظيره إيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جوديسون بارك" في ديربي المرسيسايد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي .

تغطية مباشرة.. مباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي

وشهد التشكيل الرسمي لليفربول استبعاد محمد صلاح وحل بدلا منه النجم الياباني مينامينو، حيث فضل الألماني يورجن كلوب إراحته خوفا من الإصابة التي تعرض لها الفرعون قبل عدة أيام.

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول أمام إيفرتون:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجيمس ميلنر

خط الوسط: فابينيو وجوردان هيندرسون ونابي كايتا.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

تشكيل إيفرتون الرسمي أمام ليفربول:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: لوكاس دين ومايكل كين وماسون هولجيت وشيماس كوليمان

خط الوسط: أليكس إيوبي وتوم ديفز وأندريه جوميش وأنتوني جوردن

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين وريتشارليسون.

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

الحكم: مايك دين

مساعد حكم أول: سيمون بيتر بينيت

مساعد حكم ثان: دارين كان

حكم رابع: أنتوني تايلور

الشوط الأول

انطلقت المباراة منذ قليل على ملعب جوديسون بارك، وسط مدرجات خالية من الجماهير على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدقيقة 4..التسديدة الأولى من جانب إيفرتون وتمر بأمان على مرمى إيفرتون

الصورة تأتي على محمد صلاح وهو يجلس على دكة بدلاء ليفربول

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الدقيقة 9.. مينامينو يسدد قوية مرت بطريقة آمنة على إيفرتون

يبدو أن الإجهاد والتعب واضح على أداء الفريقين من افتقاد الكرة بسهولة

الدقيقة 15.. لا خطورة من الجانبين في ظل انحصار الكرة في وسط الملعب

الدقيقة 20.. حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الأولى للمخضرم جيمس ميلنر نجم ليفربول

الدقيقة 23.. الحكم يوقف المباراة من أجل حصول اللاعبين على بعض السوائل والمشروبات

الدقيقة 25.. استئناف المباراة بعد الحصول على راحة لشرب المياه

الدقيقة 30.. ضربة رأسية من جويل ماتيب لكنها تعلو عارضة بيكفورد

الدقيقة 39.. مايكل كين يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بعد عرقلة ساديو ماني

الدقيقة 42.. جيمس ميلنر يتعرض للإصابة ويغادر المباراة تاركا مكانه لجو جوميز.

الدقيقة 44.. هجمة مميزة لليفربول لم يتمكن مينامينو من ترجمتها لهدف في شباك إيفرتون

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

الشوط الثاني

الشوط الثاني ينطلق وسط حماس من لاعبي ليفربول الذين يأملون في تسجيل هدف

الدقيقة 46.. أليكس تشامبرلين يدخل المباراة بديلا للياباني مينامينو

الشوط الثاني يبدأ نفس بداية الشوط الأول خاصة من جانب إيفرتون الذي يتراجع للخلف

الدقيقة 56.. هجمة منظمة من جانب ليفربول لم تجد المتابع داخل منطقة جزاء التوفيز

الدقيقة 61.. تسديدة خطيرة لإيفرتون عن طريق ديفيز لكنها تمر سليمة على مرمى ليفربول

الدقيقة 68.. الحكم يوقف اللقاء للمرة الثانية من أجل شرب السوائل والمياه

الدقيقة 70.. استئناف المباراة بعد الحصول على الجرعة الكافية من السوائل وشرب المياه

الدقيقة 81.. الحارس أليسون بيكر يتألق ويتصدى لكرة خطيرة من ريتشارليسون

الدقائق تمر مسرعة وليفربول يضغط بكل قوة من أجل تسجيل هدف أول

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.