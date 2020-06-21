رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر واحد من نجوم نادي الزمالك رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويفكر محمد عنتر نجم نادي الزمالك بشكل جاد في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

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وجاء تفكير عنتر في الرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم مما دفعه للبحث عن فرصة أساسية مع فريق أخر.

وينتظر عنتر أن يحسم مسئولو القلعة البيضاء قرارهم بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة القادمة ليحسم بعد ذلك موقفه سواء بالرحيل من عدمه.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد عنتر في نهاية الموسم الحالي في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي وادي دجلة ومصر المقاصة والمقاولون العرب.