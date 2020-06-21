رياضة | إقبال كبير على المشاركة في الدورة التدريبية على أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على المشاركة في الدورة التدريبية على أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى موافقة عدد كبير من برامج المنطقة للمشاركة فى الدورة التدريبية على أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة ، والتى يقوم بتنظيمها البرنامج الاماراتى وهى دورة تقام على المنصة الافتراضية ZOOM ، حيث حرصت عدد كبير من برامج المنطقة على التسجيل فوز فتح باب التسجيل وتقام الدورة تحت رعاية اتحادات الرياضة العربية والتي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز ، بالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة برئاسة سوسن حاجي تقوى والرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب وبتنظيم الاولمبياد الخاص الاماراتى برئاسة الوزيرة شما المزروعى .

تقام الدورة يوم الاثنين 22 يونيو فى تمام الساعة السابعة بتوقيت أبوظبى ويقوم بإلقاء المحاضرات المحاضرين الدوليين د. شريف الفولي مدير عام الالعاب و المسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي ، د. باسم تهامي (المندوب الفنى للريشة الطائرة بالاولمبياد الخاص الدولي،أ. جعفر ابراهيم امين عام الاتحاد العربي للريشة الطائرة ، وتدور الدورة حول ادارة الالعاب و المسابقات فى الأولمبياد الخاص ، منافسات الريشة الطائرة و أسس التقسيم فى الأولمبياد الخاص ، تدريب الريشة الطائرة لأصحاب الهمم ، برامج الاتحاد الدولى BWF لتأهيل وتطوير المدربين.

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رياضة الريشة الطائرة هى رياضة صيفية تم إدخالها كرياضة في الأولمبياد الخاص للمرة الأولى أثناء الألعاب العالمية الصيفية 1995، التي أقيمت في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تسابق 47 لاعب في مسابقات هذه الرياضة لفرق الزوجي، و 70 لاعب في مسابقات فرق الزوجي المختلط، و 9 لاعبين في مسابقات الفردي، و 5 لاعبين في مسابقات المهارات الفردية، وذلك في إطار الألعاب العالمية الصيفية 1999 بنورث كارولينا ، كما يتسابق 144 لاعب مثلوا 30 برنامجا، وايضا فى 2003 بدبلن والتى شهدت ولأول مرة مشاركة المنطقة فى تلك الرياضة من خلال 3 لاعبين من لبنان والمغرب، ووصلت ظهورها فى باقى الالعاب العالمية حتى ابوظبى 2019 ، وكذلك فى الألعاب الاقليمية وكان آخرها أيضا الإقليمية التاسعة التي أقيمت فى ابوظبى 2018 ، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص المتسابقين في هذه الرياضة حاليا 4288 لاعب، يمثلون 45 برنامجا حول العالم.

وكانت الريشة الطائرة ضمن الالعاب الاقليمية السابعة بدمشق 2010 من خلال 52 لاعبا ولاعبة من 14 دولة من بينهم 30 لاعبا و22 لاعبا مثلوا تونس ومصر وفلسطين وليبيا والعراق والجزائر والأردن وإيران لاعبين ولاعبين بينما شاركت البحرين والكويت والمغرب وعمان بلاعبين بينما شاركت سوريا الدولة المنظمة بأربع لاعبين وأربع لاعبات. وبالقاهرة في 2014 فى الالعاب الاقليمية الثامنة ، شهدت مشاركة 10 دول، وبلغ عدد اللاعبين 11 لاعبًا، وبلغ عدد اللاعبات 9 لاعبات و5 شريكات وكانت الدول هي: الإمارات، والجزائر، والعراق، والمغرب، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، وإيران، ومصر.

وفى اخر العاب إقليمية وهى التاسعة التي أقيمت بأبوظبي عام 2010 شهدت مشاركة 17 دولة من خلال 68 لاعبا ، وكانت الدول هي مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سلطنة عمان فلسطين، سورية، دولة قطر، تونس، ومن الدول الأجنبية الصين تابيه، وماكا .