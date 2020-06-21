رياضة | لاس بالماس يعلن وفاة لاعبه الشاب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لاس بالماس يعلن وفاة لاعبه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي لاس بالماس الإسباني إن لاعبه الشاب خورخي سانشيز صاحب الـ 17 عاما ، لقى حتفه اليوم الأحد.

ولم يذكر النادي أي تفاصيل عن سبب الوفاة، واكتفى بإعلان وفاة فاكا مقدما العزاء لأهله وأصدقائه.

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ونشر نادي لاس بالماس صورة لزملاء فاكا وإداريين الفريق يقفون دقيقة صمت إحياء لذكراه قبل بدء تمارينهم اليوم.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن الشرطة المحلية فإنه تم انتشال جثتي شابين من قناة أوريلانا المائية، تبين لاحقا أن أحدها تعود لفاكا والثانية لصديقه ذي الـ15 عاما.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة، لمعرفة أسباب غرق الشابين.