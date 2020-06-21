رياضة | أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطرة حالة من الغضب على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي بسبب الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز.
ويحاول النادي الأهلي منذ فترة ضم سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من فايلر الذي أكد على تصميمه على ضم اللاعب.
ولكن فشل مسئولو الأهلي في ضم سيرينو في الصيف وذلك بسبب رفض نادي صن داونز نهائيا لفكرة بيع اللاعب نظرا لحاجته الشديدة له.
وأكد فايلر على خيبة أمله بسبب فشل المارد الأحمر في ضم جاستون سيرنيو للفريق في الصيف.
وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي في البحث عن لاعب بديل لسيرينو لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق.