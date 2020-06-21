رياضة | أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرة حالة من الغضب على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي بسبب الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة ضم سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من فايلر الذي أكد على تصميمه على ضم اللاعب.

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ولكن فشل مسئولو الأهلي في ضم سيرينو في الصيف وذلك بسبب رفض نادي صن داونز نهائيا لفكرة بيع اللاعب نظرا لحاجته الشديدة له.

وأكد فايلر على خيبة أمله بسبب فشل المارد الأحمر في ضم جاستون سيرنيو للفريق في الصيف.

وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي في البحث عن لاعب بديل لسيرينو لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق.