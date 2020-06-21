رياضة | تشكيل ناري لإيفرتون لمواجهة ليفربول في ديربي الميرسيسايد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لإيفرتون لمواجهة ليفربول في ديربي الميرسيسايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لإيفرتون بقيادة أنشلوتي، عن تشكيل فريقه لمباراة ليفربول في اطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي. ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق 22 عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، فيما يحتل إيفرتون المركز 13 برصيد 37 نقطة. وجاءت التشكيلة الرسمية التي اختارها انشلوتي لمواجهة ليفربول: Advertisements حراسة المرمى: جوردان بيكفورد. خط الدفاع: كولمان- مايكل كين- ميسون هولجيت- لوكاس دين. خط الوسط: جوردالن- أندريه جوميز- توم ديفيس- أووبي. خط الهجوم: كالفيرت لونين- ريتشارليسون.

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