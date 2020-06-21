الامارات | شباب الأهلي لن يخوض كأس السوبر ودوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لن يخوض كأس السوبر ودوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي شباب الأهلي، أن "فرسان دبي" قرر عدم استكمال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب قرار رابطة المحترفين بإلغاء مسابقة دوري الخليج العربي، دون تتويج شباب الأهلي الذي كان متصدراً للائحة الترتيب.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن شباب الأهلي لن يخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تقرر أن تجمعه مع الشارقة في الموسم المقبل، إلى جانب، عدم خوض منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، التي تأهل إليها "فرسان دبي" بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.

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