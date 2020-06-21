شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد امام سوسيداد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد تشكيله الأساسي، في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني. ويواجه ريال مدريد نظيره سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بختام الجولة 30 من الدوري الإسباني. ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – جيمس رودريجيز الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور Advertisements دكة البدلاء: ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – براهيم دياز – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – رودريجو – إدين هازارد – ماريانو دياز. الوضع في مصر

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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