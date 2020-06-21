تشيلسي يحول تأخره بهدف أمام أستون فيلا إلى فوز ٢-١ بالدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول فريق تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه أستون فيلا، إلى فوز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة ٣٠ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أستون فيلا بهدف في الدقيقة ٤٣ عبر لاعبه كورتني هوس، قبل أن يقلب تشيلسي النتيجة تماما بهدفي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة ٦٠، وأوليفيه جيرو في الدقيقة ٦٢.
وبهذا الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى ٥١ نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند ٢٦ نقطة في المركز التاسع عشر.
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