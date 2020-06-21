شكرا لقرائتكم أحمد العش: رحلت عن الأهلي بسبب القائمة.. وندمان على الرحيل من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد العش لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقاً أنه لا يعرف سبب فشل عودته للقلعة الحمراء مجدداً من نادي وادي دجلة عندما كان حسام البدري مديرا فنياً.

وقال أحمد العش خلال استضافته في قناة "أون تايم سبورت": "وقعت على عقود انتقالي للأهل ووقتها لا أعلم لماذا تراجع محمود الخطيب عن إتمام التعاقد لكنني أظن أن هناك وكيل لاعبين لا أريد ذكر اسمه هو من تسبب في افساد الأمر نهائياً".

وأضاف المدافع الشاب: "أفضل فترات حياتي الكروية تلك التي لعبت فيها لنادي الإسماعيلي وهي موسمين نلت فيه الحب والاحترام من جانب الجماهير وإدارة النادي".

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وتابع العش، أن رحيله عن الإسماعيلي هو القرار الأسوء في حياته الكروية وأنه نادم على هذه الخطوة لأنه كان يشعر بأريحية كبيرة بين جدران النادي وحب الجماهير.

وعن أصعب المراحل التي تعرض لها بعد الرحيل عن الأهلي قال: "مع مختار مختار في الإنتاج الحربي فهو لم يحبني وحرمني من المشاركة لمدة 4 أشهر تسببت في رحيلي عن الإنتاج الحربي، وأنه اتهمني بالكبرياء وعدم الهزار معه علماً أنني لا أجيد مثل هذه الأمور وطبيعتي انطوائي بشكل كبير".

وتابع أحمد العش: " تكدس اللاعبين في مركز المدافع سبب رحيلي الأول عن الأهلي بالإضافة الى قرار تقليص القائمة الى 25 لاعباً".