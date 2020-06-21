شكرا لقرائتكم شبانة: انتهاء عقد عبد الله بكرى مع بيراميدز يسهل أمام إدارة الزمالك مهمة ضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة، فى برنامجه عبر "اليوم السابع" أن انتهاء عقد عبد الله بكرى مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل يسهل أمام إدارة الزمالك مهمة ضمه من بيراميدز خاصة أن اللاعب سيحق له التوقيع لأى نادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل لذا ترغب إدارة بيراميدز فى تسويقه خاصة مع ارتفاع القيمة المالية لعقده.

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تابع الإعلامى محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" عبر صفحات اليوم السابع أن إدارة الزمالك تبحث مع وكيل أعمال اللاعب عبدالله بكري الحصول على توقيعه ثم الدخول فى مفأوضات مع بيراميدز من أجل ضمه فى الموسم الجديد كما إن الزمالك وضع 10 مليون جنيه حد أقصى من أجل إتمام الصفقة مع استبعاد انتقال محمد عبد الغنى مدافع الفريق فى أية صفقات تبادلية مع بيراميدز.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.