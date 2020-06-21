شكرا لقرائتكم إجراءات المسحة الطبية في الاهلي تكشف نوايا الاحمر تجاه الثلاثة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت إجراءات المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نوايا إدارة النادي تجاه الثلاثي احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور لاعبو الفريق الذين انتهت علاقتهم رسميا بالنادي بنهاية الموسم الجاري.

إدارة الأهلي أبلغت شريف اكرامي واحمد فتحي بموعد اجراء المسحة مع زملاءهم لاعبي الفريق والتي أقيمت اليوم وخضع الثنائي بالفعل لإجراءات المسحة الطبية، مما يؤكد ان الثنائي مستمران مع الأهلي لاستكمال الموسم الحالي في حالة عودته رسميا، وسينضمان لفريق بيراميدز الذي اعلن التعاقد معهما بداية من الموسم المقبل.

في المقابل فان إدارة الأهلي تجاهلت حسام عاشور كابتن الفريق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا في اجراء المسحة علي لاعبي الفريق بعدما ظهر اللاعب يستمتع بوقته على "يخت" فى أحد البحار، ولم يحضر عاشور لمقر النادى الأهلى صباح اليوم، للخضوع للفحوصات، نظرًا لعدم إبلاغه ضمن مجموعة اللاعبين الذين حضروا للخضوع لتلك التحاليل.

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وظهر حسام الذى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بعدما رفض النادى الأحمر تجديد عقده، بـ"نيو لوك" بعد أزمته الأخيرة مع مسئولو القلعة الحمراء، حيث قام اللاعب بإطلاق لحيته.

في نفس السياق أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفى إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، فى ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادى الأهلى حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.