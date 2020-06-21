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شكرا لقرائتكم نادي مصر يعلن عدم مشاركته فى مسحات اتحاد الكرة وتأجيل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر أن لا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها.
وكتب نادي مصر علي صفحته: قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر أن لا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها.
نادي مصر
وكشف مصدر مسئول فى الجبلاية، أن اتحاد الكرة سيمهل نادى مصر أسبوعا للتراجع عن قراره، وإلا ستطبق عليه اللائحة وسيتقرر هبوطه للدرجة الرابعة، مضيفا أن هذا القرار سيطبق على كل الأندية التى تفكر فى الانسحاب مهما كان عددها أو اسمها.
وسبق أن نشر نادي مصر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن مصير مشاركة الفريق في الدوري الموسم الحالي في حالة استكماله، وكذلك بشأن المسحات المجانية التي قررها اتحاد الكرة لاندية الدوري بداية من اليوم استعدادا لعودة النشاط.
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